焦点：全球低迷加重之际 投资者对安倍经济学大失所望

图为一名男子经过日本东京的商务区。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京1月22日 - 全球市场再次爆发动荡，开始侵蚀投资者对安倍经济学的信心，人们怀疑日本首相安倍晋三能否通过大规模刺激计划来重振经济。

对于安倍倡导的货币宽松、财政刺激和结构性改革三箭齐发的宏大计划，人们在最近几个月越来越怀疑其效果，身为全球第三大经济体的日本未能有力前行，通胀率距离日本央行2%的目标也依然遥不可及。

上述质疑在过去几周内明显加深，因油价一路下跌，中国经济放缓忧虑弥漫，加之中国错误的政策应对，带动全球金融市场在开年即陷入跌势。

“人们对安倍经济学的看法正在改变，”松井证券的资深市场分析师Tomoichiro Kubota表示，“该政策主要是通过提振预期来提升股价。但归根结底，预期终究只是预期。”

过去几周，曾坚信在安倍领导下日圆走疲的投机客成为日圆净买家，推动日圆兑美元在本周稍早触及一年高位115.97。

日本通胀挂钩公债预示出自2013年该类债券重新推出以来最低的通胀预期，目前报0.55%，低于2014年约1.4%的最高点，而且距离日本央行2.0%的通胀目标也相去甚远。

随着全球前景黯淡及国内经济增长放缓至微弱步伐，日本股市已将2014年10月日本央行扩大刺激政策规模以来的涨幅悉数回吐。本周稍早，日经指数.N225较去年6月所及高点跌逾20%，被广泛视为进入熊市的衡量标准。

这反过来又给安倍经济学获选民支持划上问号。因为去年日股大涨至近20年最高被视为安倍最大的成就之一。

**外资失去耐性？**

虽然日本的经济痼疾有部分是全球因素的后遗症，比如低油价造成的通缩效应、以及日本出口品的全球需求疲软；但是，投资者已开始怀疑安倍经济学是否能让经济成长和通胀走上可持续道路。

经济未见稳定成长，加上过去三年来的消费者物价表现，已让原本期望安倍的策略可重振经济的投资者心灰意冷。

引人注目的是，之前颇受安倍刺激通胀政策垂青的证券类股.ISECU.T和地产商股.IRLTY.T，已重新回到央行总裁黑田东彦2013年4月启动大规模刺激时的水平。

“这象征着通胀预期是多么地向下滑落，”Matsui证券的Kubota说。

外资似乎也对安倍经济学失去耐性。

“我认为现在我们是处于观望模式，特别是对外国人而言，安倍经济学也必须展现出改革面的东西，”Robeco Group资讯长说。

一些海外投资者已经开始撤资，交易所数据显示，外资2015年卖超日股，同2013年大肆买超15万亿日圆日本股票的情况相比，实在是大逆转。外资在2014年买超日股的规模就小了许多。

这对于市场是个极其不祥的讯号。要知道，在本世纪经历的主要市场大跌事件中，外资迄今只有两次卖超日股。一次是2000年互联网泡沫破裂，一次是2008年席卷金融市场的全球金融危机。

另一个风险来自日本投资者，此前他们因押注日圆不太可能上涨，而大举购入了海外资产。而投资者的这种观点可能转变，并买回日圆。

如此糟糕的大环境已经引发市场揣测，日本央行或在下周的政策会议上进一步宽松政策。

但在一些市场人士看来，央行推出更多刺激举措的行动也带有风险。

“日本投资者还没有汇回资金。一旦他们开始那么做了，情况就会变得非常危险，”SMBC日兴证券的衍生品业务总经理Arihiro Nagata说道，“但还有更糟糕的事情，那就是日本央行下周放宽政策但政策却不起作用。”(完)