安倍政府将重启核反应堆--日经新闻

法国总统候选人菲永仍受空饷丑闻调查拖累 勒庞的民调支持率上升
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
路透12月28日 - 日本经济新闻报导,安倍晋三政府上任后,日本停止运作的核反应堆将逐步重新启用,因为这些反应堆已经获得原子力规制委员会审核通过.
日经新闻报导称,安倍在对内阁成员的指示中,概述了他的政策,允许核反应堆恢复运作,但以原子力规制委员会的安全评估为优先.
自从2011年强震海啸造成福岛核电厂核灾后,日本50座核反应堆中,除了两座之外,其余目前仍停止运作.
日经新闻指出,经济产业大臣茂木敏充在周四记者会上表示,安倍政府也将检讨前任政府计划2040年之前阶段性废核的政策.
安倍晋三曾抨击民主党的"无核"目标是不切实际.(完)
(编译 蔡美珍; 审校 侯向明)
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路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”
路透北京2月16日 - 天津市第二中级人民法院周四称，最高人民法院原副院长奚晓明因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对奚晓明受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。奚晓明当庭表示服判，不上诉。