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时事要闻 | 2012年 12月 28日 星期五 12:31 BJT

安倍政府将重启核反应堆--日经新闻

路透12月28日 - 日本经济新闻报导,安倍晋三政府上任后,日本停止运作的核反应堆将逐步重新启用,因为这些反应堆已经获得原子力规制委员会审核通过.

日经新闻报导称,安倍在对内阁成员的指示中,概述了他的政策,允许核反应堆恢复运作,但以原子力规制委员会的安全评估为优先.

自从2011年强震海啸造成福岛核电厂核灾后,日本50座核反应堆中,除了两座之外,其余目前仍停止运作.

日经新闻指出,经济产业大臣茂木敏充在周四记者会上表示,安倍政府也将检讨前任政府计划2040年之前阶段性废核的政策.

安倍晋三曾抨击民主党的"无核"目标是不切实际.(完)

(编译 蔡美珍; 审校 侯向明)

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