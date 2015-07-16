香港《文汇报》：强烈谴责安倍政府强推＂战争立法＂

（7月16日社评）

在日本国内一片反对声下，安倍政府昨日强行推动以解禁集体自卫权为核心内容的新安保法，在国会众议院和平安全法制特别委员会获得通过；外界预料在参议院最后通过的可能性也很大。这部新安保法摆脱和平宪法约束，允许日本在没有直接受到攻击的情况下对他国行使军事武力，从根本上改变了日本战后一贯坚持的＂专守防卫＂的基本方针，故被称为＂战争立法＂。强推＂战争立法＂，暴露安倍政府及日本部分政客复辟军国主义、改变战后国际安全秩序的险恶野心，对亚太乃至国际和平构成挑战，势必受到全世界爱好和平力量的一致谴责。

一直以来，不论是日本在野党还是日本民众，均对新安保法案持反对意见，民调显示反对安保法的民意高达56%，突破半数。被一致认为是＂战争立法＂的新安保法，不仅违背了日本宪法关于＂放弃集体自卫权，只行使个别自卫权＂的和平主义基本原则，允许日本自卫队可随时随地参与协防盟友的联合军事行动；同时还放弃了日本战后一贯奉行的＂专守防卫＂理念，表明日本今后可在本国安全未受影响的情况下行使军事武力，并且可以主动攻击别国。换言之，新安保法案将使日本今后可能发动的战争合法化，这不仅将日本国民卷入对战争的恐慌，更对亚太地区乃至世界格局增添巨大的不稳定因素。

今年是中国人民抗日战争胜利70周年，也是日本战败投降70周年，日本本应从惨败的惨痛历史中真正吸取教训，继续执行和平宪法。但安倍政府不顾国际国内的强烈反对，竟然在这个特殊的年份强推＂战争立法＂，昨日更在众议院和平安全法制特别委员会上采取罕见的＂强行表决＂手法，誓要令安保法通过。这种行径，暴露了他急于挣脱和平宪法体制＂枷锁＂，妄图复辟军国主义，改变战后亚太地区和平秩序的险恶野心，全世界爱好和平的力量对此保持高度警惕，并表示强烈反对。

自安倍上台以来，日本复辟军国主义的步伐不断加快，日本对世界和平的潜在威胁也日益增加。对此，美国作为日本的幕后老板，实在难辞其咎。为遏制中国崛起，美国推行＂重返亚太＂策略，将日本作为在亚太地区牵制中国的马前卒。日本右翼势力藉此机会，以强化美日同盟为幌子，在美国的默许下，重新走上了军国主义旧路。必须指出的是，安倍最终谋求的是颠覆二战后的既定国际秩序，将曾经的战败国日本变为在军事和政治上有自主性的军事大国。美国默许和怂恿日本一步步走向军国主义，是将自己和世界置于＂养虎为患＂的危险境地。

全世界爱好和平的国家和人民，特别是在日本发动的侵略战争中深受其害的亚太地区国家和人民，必须对日本复辟军国主义的图谋和行径予以强烈谴责，并以实际行动维护来之不易的和平稳定局势。在国际社会隆重纪念反法西斯战争胜利70周年的今天，在全世界爱好和平力量的共同努力下，安倍欲让军国主义借屍还魂的图谋注定是徒劳的。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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