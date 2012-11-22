安倍晋三政策主张或经不起现实检验

日本自民党领袖安倍晋三在该党总部召开的记者会上展示一份竞选宣传品。 REUTERS/Kyodo

路透东京11月22日电---日本反对党自民党领袖,有可能成为下任首相的安倍晋三,对他希望央行如何提振经济直抒胸臆时,他的愿望清单真是太让人吃惊了,以致于他讲完话一周后,投资者还在抛售日圆.

自从安倍11月15日开始提出他的主张以来,日圆兑美元累计跌去近2.5%,鉴于日本出口商正在经历困境,日圆这麽跌也没什麽不妥.

但仔细看看安倍要求推出更激进货币刺激措施的提议,以及他与央行内部人士的谈话,就会发现其中一些想法近期内不可行,而其它一些想法甚至可能起反作用.

安倍的提议中,几乎没有哪点会在12月16日大选后被很快采纳,不过民意调查显示,安倍有望重新出任首相,2007年他曾在担任首相后一年辞职.

安倍开出的处方包括,"无限制"推出宽松政策直至通胀率达到2%或3%,将短期利率降至负值以及让日本央行购买专门为公共工程项目融资而发行的债券.

安倍预见到会遭到央行官员的抵制,因此谈到有可能对确保日本央行独立性的法规进行修订,以便政府能够推行其计划.

消息人士称,面对这样的威胁,日本央行正在悄然评估当前资产购买计划之外的选项.

但即便如此,进一步的宽松政策最可能的形式是增加债券购买或确立更加激进的通胀目标.

新近成为日本央行审议委员的木内登英和佐藤健裕比总裁白川方明更加积极地要求尝试新举措.白川方明的任期即将于明年4月到期.

但两位新委员也和白川方明一样,认为举措过头将会带来风险,这表明暂时不会有彻底的改变.

央行人士预期,如果自民党赢得大选,那麽政策上的对峙将免不了,因此正准备反击安倍的提议.他们认为这是安倍最有争议的提案.

"日本央行一直在考虑各种选项.但央行必须十分仔细权衡利弊,"一名了解央行想法的消息人士透露.

**不可能的选项**

安倍暗示日本央行应该设定负利率,也就是向商业银行在央行存放的超额准备金收取费用,以此来鼓励放贷.但央行内部许多人认为他的策略有瑕疪.

日本央行总裁白川方明辩称,零利率会阻碍银行间借贷,令银行在获得资金方面过于依赖央行.负利率更会加深这种依赖.

除非企业和消费者信贷需求改善,否则负利率也会削弱日本央行通过购买资产挹注流动性以提振经济的努力.

负利率会令银行担心放贷不成而导致资金滞留,从而被日本央行对超额准备金收取利息而产生额外费用,因而不愿向日本央行出售债券.

"我认为这不可能实施,"东短研究首席经济分析师加藤出表示."这行不通,因为货币基础会因此大幅下滑."

**直接购债**

安倍还建议,政府应加大公共建设来刺激经济,而日本央行应购买为公共建设融资而发行的债券.

市场将这解读为是呼吁日本央行直接认购公债,后来安倍予以否认.他表示,只是希望日本央行从市场购买建设债券.这类债券完全是为基础建设支出而发行的.

然而分析师称,要求日本央行应政府意愿为支出融资,将接近实际上是为政府借贷融资的危险境地.而为政府借贷融资,对于日本央行等多数央行而言是明令禁止的行为.

**简单列表**

这缩小了日本央行的选项范围.一个选项是从市场购买更多较长期债券来拉低借贷成本,并遏制日圆大幅升值以帮助出口商.

日本央行目前承诺根据其资产购买计划,将在明年底之前购买39万亿(兆)日圆(4,770亿美元)公债.该央行还将每年买入21.6万亿日圆长期公债,作为其市场操作的一部分.

两者相加,总规模已超出日本央行根据流通中银行票据价值所订出的自设限制.

前日本央行理事稻叶延雄表示,日本央行可能必须扩大其资产负债表,以追随欧美央行的激进刺激举措.稻叶延雄仍与央行人士保持联系,且对货币政策决议颇具影响.

他表示,"如果市场聚焦日本央行购买的资产规模,那麽该央行应积极购买,最好是购买短期资产."其观点得到一些央行高官的赞同.

欲浏览央行资产负债表相关图表,请点击:(link.reuters.com/jyh34s)

欲浏览日本央行通胀目标,价格和市场动向相关图表,请点击:(here)

另一个选项是加强口头承诺实施超宽松货币政策,以此来抗击通缩.

"日本央行实际上已经说明1%的通胀率并非最终目标,最终目标可能更高."另一名了解央行想法的消息人士称.

"它只要阐明这个信息就可以."

安倍提出的3%的通胀率可能太过遥远.日本央行或许会表示,只要即将达到1%的通胀率目标,就会以2%为目标.

**购买外国资产**

自民党还呼吁建立一支基金,由政府、央行和民间企业注入日圆,然后购买海外资产.

这可以间接控制日圆涨势.这种想法颇受政界青睐.在商界压力下,他们希望采取比干预汇市更灵活的手段阻升日圆.

自民党还可能绕过禁止日本央行购买外国资产的现有法律.央行购买外国资产就等同于干预汇市,这是越俎代庖财务省的事情.

若自民党当政并推行这份计划,日本央行或将被迫接受向该基金注资的要求.

日本央行审议委员佐藤健裕曾建议央行考虑以更直接的方式来影响日圆走势,例如购买外国债券,不过央行内部赞成者寥寥.(完)

--编译 白云/郑茵/梁睿雪/王翔琼/程琳;审校 王丽鑫/戴素萍

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