安倍晋三将获选为首相 二次组阁料寻求党内盟友支持

路透东京12月26日 - 安倍晋三将在周三被众议院选举为日本首相,从而获得第二次执政机会.目前日本正在进行一场抗击通缩的战斗,同时还要面对近邻中国的不断崛起.

安倍晋三今年58岁,他所在的自民党在本月选举中重新成为执政党.他也承诺将敦促日本央行采取积极货币宽松举措,并使政府推出大规模财政支出项目,以此对抗通缩,同时抑制日圆升值以帮助日本出口.

这位前首相岸信介的外孙上演了一幕闪亮回归.然而就在五年前,他在担任首相仅一年后突然辞职,当时他领导的内阁受丑闻困扰,养老金档案丢失也让公众怒不可遏,自民党在2007年参议院选举中遭遇惨败.

安倍这一次组阁,看来会选择与其他一些自民党领袖关系较深的人,从而避免像第一次组阁时那样被批评任人唯亲.议会将在0400GMT开会.

日媒体报导,安倍将任命前首相麻生太郎出任财务大臣,并指派前经济产业大臣甘利明掌管新成立的"经济再生总部",政策经验丰富的老将茂木敏充将出任经济产业大臣.茂木敏充还将负责制定福岛核灾后的能源政策.

安倍的心腹菅义伟料将出任内阁官房长官这一要职,肩负政府发言人及协调各部会的重大责任.

其他内阁人事安排中,也不乏支持安倍修宪立场以及其强硬战争历史观的人士.

"这些人是自民党右翼人士,与安倍关系密切,"上智大学教授Koichi Nakano说."这样的人事安排实在了无新意."

**着眼中日关系,7月参院选举*

安倍在竞选时承诺,对于与中韩两国在小岛领土纷争上会采取强硬立场,同时也将巩固日美联盟当作优先要务.

日媒称,安倍将任命两位低调的官员担任外务省和防卫厅长官.

报导称,今年52岁的小野寺五典将担任防卫大臣,他曾在安倍第一任内阁中担任副外相.而曾任日本冲绳与北方领土特任大臣的岸田文雄将被任命为外相,他今年55岁.

安倍晋三在2006年上任时出访首站即为中国,意在修补两国间关系,但这次他表示首访地点为美国.

但在7月参议院大选前,他或会暂缓考虑有可能令中国和韩国感到不悦的争议问题,而集中精力提振自2000年以来第四次陷入衰退的本国经济.

在12月16日的选举中,日本自民党及其规模较小的盟友公明党拿下了众议院480个席位中的三分之二,因此参议院否决的议案仍能够在众议院获得通过.自民党联盟未能获得参议院的多数席位.

但相关程序相当繁杂,因此自民党更希望通过赢得参议院多数席位的方式,来解决自2007年以来就一直困扰政府的国会僵局问题.

"关键在于经济、经济、还是经济,"自民党一名接近安倍的消息人士向路透称.新政府计划在1月底提交截止3月31日财年的追加预算案.

金融市场预计预算案的规模将约达10万亿日圆(约合1,179.3亿美元),但消息人士称,不超过一半的资金将被用在自民党经济刺激计划中的传统主要项目--公共建设工程项目上.(完)

(编译 许娜; 审校 侯向明)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。