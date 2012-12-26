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国际财经 | 2012年 12月 27日 星期四 07:14 BJT

安倍晋三称将寻求大胆的货币政策

路透东京12月26日 - 日本首相安倍晋三周三表示政府将寻求大胆的货币政策,灵活的财政政策和增长策略,以鼓励民间投资.

安倍就职后在新闻发布会上称,"如果经济不强劲,日本不会有未来,也无法恢复健康的财政状况".安倍为六年来的第七任日本首相.(完)

(编译 王翔琼; 审校 王丽鑫)

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