版本:
中国
时事要闻 | 2014年 11月 11日 星期二 18:51 BJT

日本首相安倍希望邀请俄总统普京明年访日

路透北京11月11日 - 日本首相安倍晋三周二表示，他希望能邀请俄罗斯总统普京明年访日举行双边会谈。

安倍晋三在亚太经合组织(APEC)峰会结束后向记者表示，“我们正准备安排普京在最恰当的时机访日...我们将会持续努力推动签署和平协议。”

安倍已将改善日俄关系作为优先要务，两国从二次世界大战后的领土争议目前尚未解决。(完)

(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐