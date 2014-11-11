日本首相安倍希望邀请俄总统普京明年访日

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京11月11日 - 日本首相安倍晋三周二表示，他希望能邀请俄罗斯总统普京明年访日举行双边会谈。
安倍晋三在亚太经合组织(APEC)峰会结束后向记者表示，“我们正准备安排普京在最恰当的时机访日...我们将会持续努力推动签署和平协议。”
安倍已将改善日俄关系作为优先要务，两国从二次世界大战后的领土争议目前尚未解决。(完)
(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。