安倍晋三拟大幅追加预算来对抗通缩

路透东京12月17日 - 即将出任日本首相的安倍晋三周一表示,由于日本存在产出缺口导致通缩,其政府计划制定的追加预算规模必须要大.

他在记者会上还表示,政府将恢复经济财政政策委员会(Economic and Fiscal Policy Council),并要求日本央行总裁出席该委员会的会议.经济财政政策委员会在以往自民党执政时是一个重要部门.

他并表示,将于12月26日组建新的内阁,一旦组阁完毕,将指示内阁大臣与日本央行合作发布确立2%的通胀目标的声明.

安倍还称,其对货币政策的立场得到了公众的支持,希望央行在12月19-20日召开会议时考虑这一事实.

日本保守的自民党在周日大选中获胜,这给安倍提供了一个推进其强硬的安全战略和激进的经济政策的机会.(完)

(编译 郑茵/侯向明; 审校 隋芬)

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