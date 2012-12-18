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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 18日 星期二 11:28 BJT

安倍晋三和奥巴马同意加强两国关系

安倍晋三表示，他和美国总统奥巴马同意加强美日关系，并在周二与奥巴马的通话中探讨了日美安全协定和经济问题。前日本首相安倍晋三周日率领自民党在众议院选举中大获全胜，他将成为下届首相。路透

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