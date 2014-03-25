安倍访问安妮故居 称将面对历史

路透阿姆斯特丹3月23日 - 日本首相安倍晋三周日访问阿姆斯特丹安妮·弗兰克故居时称，各国必须面对历史；他的发言人表示，安倍此访与其参拜靖国神社并不冲突。

犹太少女安妮·弗兰克在这里写下了知名的《安妮日记》。这里是追忆大屠杀遇难者的最知名场所之一，每年来访者超过100万人次。

“20世纪曾发生过战争和对基本人权的侵害。我希望确保21世纪不会发生同样的事情，我也分担实现这个目标的责任。”前往荷兰参加七国集团峰会和核安全会议的安倍说道。

“我们希望以谦逊的态度面对历史事实，并将历史教训传给下一代人。”

安倍称，他希望这样做能够“在整个国际社会实现和平”。

当被问及安倍在国内参拜靖国神社和在海外访问战争受害者纪念馆的行为是否有所不同时，日本外务省发言人称“不存在冲突”。