（更正）安倍料将在参议院选举中大胜--调查

(更正：因译文有误，内文最后一段应为，“《每日新闻》和《朝日新闻》分别进行的民意调查显示，各有37%和43%的受访者将投给自民党”；非“37-43%的选民将为自民党投票”)

路透东京7月15日 - 周一发布的选举前最终民意调查显示，日本首相安倍晋三的执政党料将在周日的参议院选举中大获全胜，这一胜利有望结束议会六年来的僵局。

该调查显示，安倍晋三的保守派自民党(LDP)远远领先其他党派，因为民意预期他的超宽松货币政策、公共支出和结构改革将提振日本经济增长，帮助该国摆脱多年来的经济停滞。

《每日新闻》和《朝日新闻》分别进行的民意调查显示，各有37%和43%的受访者将投给自民党，这意味着自民党及其政治盟友公明党联袂将在参议院赢得多数席位。(完)

(编译 朱晓军； 审校 隋芬)

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