焦点：日本首相安倍拟推迟上调消费税 并于12月提前选举--媒体

日本首相安倍晋三在APEC峰会期间的一场记者会上讲话，摄于2014年11月11日。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透东京11月12日 - 日本产经新闻周三报导，首相安倍晋三拟推迟上调消费税计划，并在12月举行选举。在选民支持率下滑之际，安倍为握紧权力作出努力。

安倍晋三周二时表示，大选时间尚未确定，日本内阁官房长官菅义伟周三否认有关推迟消费税上调的媒体报导，并表示由首相安倍晋三决定是否解散众议院并提前选举。

但日本产经新闻报导称，安倍将把上调消费税时间推迟一年半至2017年4月，并提前举行众议院选举。

一名接近首相办公室的政府官员周二表示，安倍可能延后调高消费税，因他研判经济复苏过于脆弱，难以承受进一步打击。目前主要政党都开始准备可能进行的大选。

日本2016年之前都不必举行选举，不过政治人士称，在明年采取重启核电站和允许日本自卫队自二战结束后首次拥有海外作战能力等不受欢迎的举措之前，安倍可能寻求握紧权力。安倍的支持率相对较高，但在下滑。

政界人士表示，由于反对党阵营势力较弱，安倍的自民党联合政府失去众议院多数优势的可能性非常小，但最终赢得的席位或低于目前三分之二的比例。

**年度选举？**

日本放送协会(NHK)公共电视周一发布的调查显示，自民党的选民支持率已跌至36.6%，不过民主党仅为7.9%的支持率更显得相形见绌。

安倍晋三于2012年12月重新担任首相，他承诺通过一系列超宽松货币政策、支出和改革措施振兴日本经济。反对党人士表示，推迟上调消费税将说明“安倍经济学”的经济成长策略已经失败。

调高消费税的计划最初由前日相野田佳彦提出，安倍上任后继续执行该计划。原先由民主党领导的日本政府曾和自民党及其盟友达成协议，同意分两步将消费税提高到10%，目的是为增加的社保成本筹资并控制日本膨胀的债务。

不过，安倍曾表示，日本若要实现财政改革，必须终结通缩并让经济恢复成长。

产经新闻援引未具名政府和联合政党官员谈话报导，由于第三季国内生产总值(GDP)可能表现疲弱，安倍决定延后加税，然后把这项议题交给选民，因为推迟后的时间将超过众议院当前任期。

受此报导提振，日本股市劲扬，日经指数一度跳涨至七年新高17,411.75点，之后略微回落。

自民党一名成员表示，最有可能举行选举的日期为12月14日。届时基本上为安倍2012年胜选两周年，且众议院议员任期过半。

安倍在4月将消费税从5%上调至8%，导致日本经济第二季遭遇全球金融危机以来最大幅度萎缩。

他曾表示，将观察第三季GDP数据表现，再决定是否按计划在2015年10月加税至10%。

GDP初值将于周一出炉。产经新闻报导，安倍最快将于当天与公明党政调会长山口那津男会面，讨论选举时程。(完)

(编译 艾茂林/洪曦/许娜；审校 李爽/白云)

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