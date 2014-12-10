安倍胜选可能带来灾难性后果：日圆崩盘及通胀失控

路透东京12月11日 - 日本首相安倍晋三看来很有可能在本周末的大选中大获全胜，但部分人士认为他的胜选将为日本带来灾难性的后果：日圆崩盘及通胀失控。

他们指出，安倍经济学、也就是大量印钞并通过举债支出以拉抬日本走出长达20年的通缩与停滞，不但毫无成效，并正在迈向灾难。

“其终局恐怕是通胀性萧条，”德州圣安东尼奥USAA共同基金投资组合副总裁Arne Espe表示。

但对于Espe而言，这样的终局却可能带来获利。

虽然日圆大贬，而股市将会受惠于低成本流动资金涌入而受到提振，可以对冲通胀风险，因此Espe为他所掌管的USAA Flexible

Income Fund (UIFIX.O)买进日经指数期货合约，并同时做空日圆期货。该基金的规模达1.75亿美元。

安倍经济学的主要目标之一就是削弱日圆。日圆在1973年开始自由浮动，随后直至2011年受到日本贸易顺差不断推升，却让日本出口商的竞争力不断流失。

受安倍政策影响，日圆兑美元过去两年已经下跌约三分之一，目前报120。

接受路透访查的企业大多表示，进口原材料成本上升已经盖过出口商的获益，不过Espe认为，未来几年日圆兑美元可能跌至200-300。

安倍及其支持者称，他的政策已经创造就业、提振资产价格并帮助日本摆脱持续多年的通缩。但日本经济在过去四个季度中，有三个季度均萎缩，出口几无增长且消费疲弱，即便日本出台包括央行购买大量资产在内的刺激举措。日本央行购买的资产价值超过经济规模的10%。

批评人士指出，危险在于日本政府已经变得过于依赖央行印钞，并且别无选择，只能继续这种做法。

**没有回头路？**

日本央行购买的公债超过政府发行规模，帮助压低了公债收益率(殖利率)。

10年期日本公债收益率JP10YTN=JBTC周三触及0.4%的低位，距离去年所及的纪录低点0.315%不远。

鉴于今年日本公共债务规模料达到GDP的245%，即便公债收益率小幅上涨，日本财政也会面临威胁。

“如果允许利率上升，那么用不了多久利率支出就会消耗大量税收收入，令其难以承受。”Mauldin Economics董事长John Mauldin表示。

“因此，至少对于我来说，很明显日本央行和财务省不会允许利率走升。”Mauldin称，他也预计日圆将跌至200。

安倍决定将消费税上调推迟到2017年，令日本政府几乎不可能达成2020年的财政目标，即在不包括债务支出的条件下实现预算平衡。

交易员出身的反对党议员Takeshi Fujimaki称，这意味着至少在2020年前，日本的债务负担还将继续增加，而日本央行则不得不持续购买公债。

“日本央行必须要继续印钞，所以日圆会贬值。其后，通胀率将会上涨，而日本央行则无力遏制，通胀将一发不可收拾。”他说。

Fujimaki表示，日圆没别的路好走，只得走贬；他在1990年代末期因看准日债收益率跌破2%而名闻遐迩。

“在庞大负债的重压下，你有两个选择--大举加税或创造通胀。安倍推迟加税的事实意味着，他选择第二条路--创造通胀，”他说。

迹象显示，投资人在期权市场加码长期看空日圆的押注，他们敲进日圆卖权，亦即以事先约定好的“履约价”出售日圆的权利。

Mauldin表示，他今年稍早买进日圆卖权，履约价在130-150日圆左右。“我已经布下10年期的期权仓位，日圆若果真跌到200，就可偿还我一半的抵押贷款了。 ”

日圆卖权抢手的程度从价格就可看得出来，自从日本央行总裁黑田东彦意外在10月底进一步放宽政策以来，日圆卖权行情即告劲扬。

五年期日圆卖权相对于美元卖权的价格JPY5YRR=FN即风险逆转差价，本月上涨至有纪录以来最高昂的水准。(完)

(编译 张明钧/杜明霞/洪曦/龚芳; 审校 张涛/李爽)

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