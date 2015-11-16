焦点：日本经济重陷技术性衰退 安倍经济学面临考验（更新版）

路透东京11月16日 - 由于海外前景的不确定性损及国内企业投资，日本经济在7-9月再度陷入衰退，这让政策制定者面临压力，需要出台新的刺激举措以支撑脆弱不堪的经济。

尽管中国需求放缓，进口食品价格上涨给家庭带来冲击，但民间消费反弹和出口增长带来一些希望，日本经济将摆脱低迷。

不过许多分析师预期，日本经济当前季度将仅仅温和成长，因企业依然迟疑，不愿将创纪录的利润用于提高薪资，这突显出安倍晋三首相所面临的挑战。目前他希望通过“安倍经济学”刺激政策，让日本经济真正走出停滞。

“第三季经济萎缩背后最重要的原因是库存大幅下降。资本支出疲软是一个担忧，但除这些方面外，GDP数据并不那么糟糕，”农林中金总合研究所经济分析师南武志称。

周一公布的政府数据显示，日本经济在7-9月环比年率为萎缩0.8%，萎缩幅度大于市场的预估中值0.2%。

4-6月日本经济修正后为萎缩0.7%，为三个季度来首现萎缩。

这意味着，日本重回技术性衰退，即连续两季经济出现萎缩。去年日本也出现技术性衰退，因2014年4月上调消费税冲击消费者支出。

数据如此暗淡，可能影响政界及决策层围绕追加预算中财政支出规模的讨论。追加预算料于本财年制定。

政府维持谨慎乐观的看法，指称经济虽有些疲态，但因就业及所得状况好转，经济持续温和复苏。

“尽管存在海外情势发展等风险，但得益于迄今所采各种(刺激)措施效应显现，我们预计经济将迈向温和复苏，”经济财政大臣甘利明在数据出炉后发布的声明中指出。

资本支出下滑1.3%，跌幅更甚于分析师预估的下滑0.4%，为连续第二季下滑，主因汽车及机械制造业者投资低迷不振。

但民间消费较前季增长0.5%，与市场预估大致相符。民间消费占GDP比重约莫六成。

数据显示，尽管内需将GDP拉低0.3个百分点，但外需仍贡献0.1个百分点。

这个疲弱数据不会太让日本央行官员感到意外，他们基本已经消化了经济发生衰退的可能性，并预期随着消费和工业生产出现回暖迹象，经济增长在未来几个季度反弹。

尽管决策者会密切检视这个数据，但分析师称，外界普遍预期日本央行在本周的议息会议上维持政策不变。

“中国经济放缓并未给日本第三季GDP造成很大影响，不过可能会在未来几季看到负面冲击，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深固定收入策略师Shuji Tonouchi表示。

“政府尚无需立即作出应对，不过如果情况没有好转，将加大推出经济刺激的可能性。”(完)