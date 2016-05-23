综述：日本出口和工厂订单下滑 加大首相安倍和日本央行的压力

路透东京5月23日 - 日本4月出口大幅下滑，5月制造业活动萎缩速度创2012年底日本首相安倍晋三上台以来最快，进一步表明安倍经济学刺激政策难以获得动能。

上周日本也未能在压低日圆的举措上赢得其他发达经济体的支持，日本政府担心日圆走强可能会进一步打击疲软的经济。

这些数据也加大了安倍和日本央行采取更多措施刺激疲软增长的压力，而当前经济学家和全球投资者担心，央行的激进措施或许已达到极限，这些措施未能刺激经济增长。

周一出炉的数据显示，日本4月出口较上年同期下降10.1%，创三个月来最大降幅，受日圆走强以及中国和其他新兴市场疲软影响。

4月进口较上年同期下滑逾23%，这不仅反映出大宗商品价格下滑，而且由于国内需求仍疲弱，盖过了日本央行大规模资产购买计划的影响。

日本上个月地震引发供应链中断，进而导致日本对美国汽车出口下滑，这可导致4月出口降幅被夸大。但日圆走坚和全球需求低迷令2016年日本贸易前景蒙阴。一些分析师担心，日本经济本季可能萎缩，今年稍早避开衰退。

“对美国汽车出口下降是噪音，”农林中金总合研究所首席研究员南武志说。

“亚洲和全球经济仍疲弱。此外，日圆升值挤压出口商获利，导致薪资和资本支出走软，这可能妨碍‘安倍经济学’创造良性增长的目标，”南武志表示。

**强势日圆让日本头疼**

随着日圆升至18个月高位，日本官员最近威胁干预汇市，以止住日圆“无序单向”波动，但美国周六对日本发出新的警告，反对干预汇市。二者关于汇率问题的看法分歧，让在日本举行的七国集团(G7)财经官员会议失色。

日本央行副总裁中曾宏周一表示，理想情况是汇率走势稳定，反映经济基本面。中曾宏拒绝评论强势日圆可能对其政策决定产生的影响。

中曾宏表示，“日本各行各业普遍希望汇率稳定。”

外界普遍预期日本央行将在7月底前再度扩大刺激政策。这一举动再加上美联储可能加息，可能给日圆升势降温。

此外，外界还普遍预期安倍今夏将公布新的追加预算，许多分析师还预期他会推迟原定明年初进行的消费税上调计划，不过官员们公开表示，他们会推进该计划，除非经济遭受严重冲击。

周一公布的一项民间企业调查显示，日本制造业未来还有更多苦日子。Markit/日经5月制造业采购经理人指数(PMI)初值显示，制造业活动连续三个月萎缩，新订单下滑速度为41个月来最快。

4月对中国的出口下降7.6%，而对美国的出口同比则减少11.8%。对美国的汽车出口下滑4.4%，为2014年11月以来首次下滑。

占日本出口过半的对亚洲地区出口同比下滑11.1%，而对欧盟出口则增长9.9%。

受日圆急升影响，丰田汽车(7203.T)日前预测本会计年度获利将下滑35%，跌幅大于预期，弱势日圆协助连续三年创获利新高纪录的趋势将中断。但丰田仍预期今年全球销售将小升。

日圆兑美元周一在110日圆附近，已低于本月稍早时在105上方创下的2014年年底以来高位。(完)