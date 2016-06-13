焦点：对安倍经济学的疑虑促使外资撤离日股 市场波动性飙升

路透东京6月13日 - 由于日本经济低迷加剧对“安倍经济学”的失望情绪，外国投资者退出日本股市，引发市场出现一阵阵的波动。该国股市受央行决定的影响越来越大。

麻烦在于侧重长期投资的外国基金已经转为看空日本股市，因他们怀疑尽管大规模货币和财政刺激政策已经实施三年多，但日本政府恐怕难以让经济摆脱长达20年的停滞。

“由于结构性改革没有兑现，许多长期投资者已经放弃日股。另一方面，货币政策决定只具有短期效果，”近来拜访了亚洲投资者的摩根大通股市衍生品主管Michiro Naito表示。

交易所数据显示，1-5月外资净卖出大约4.5万亿日圆(420.7亿美元)日本股票，与上年同期的净买入约2.83万亿日圆相比可谓转变明显。

毫不意外的是，今年日经指数.N225下跌13%，表现逊于全球股市。标普500指数.SPX上涨逾2%，不过泛欧FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌9.0%。

所有这些是在日股的悲观背景之下发生的：对经济低迷、通胀疲弱、对外贸易及消费疲软等问题的担忧打击了信心。

另外，日圆反弹已经让外界担忧出口商的获利遭到打击，同时政府推迟消费税上调计划后，日本信贷评级或遭下调的焦虑情绪，已经导致投资者重新评估日本的风险。

这与首相安倍晋三2012年12月上台后的乐观氛围相比已经大相径庭。在安倍经济学“药方”的刺激下，日经指数曾在2015年6月升至18年半高点；日圆JPY=目前也大幅走强，美元现报在106.81日圆，而去年6月触及125.85的高位。

**波动性骤升**

波动性也呈现周期性飙升，差不多与外资卖盘步调一致，尤其是近期日本央行政策决定公布之后。第一次是1月29日，当时日本央行意外宣布采用负利率政策；然后是4月末，尽管许多市场人士预计出台进一步刺激措施，但央行决定按兵不动。

被视为“恐慌指标”的日经波动率指数.JNIV处于25以下，一般表明市场相对冷静。

因此，该指数2月跳升至近50以及5月升至32，激发投资者对波动性加剧的担忧，而日本央行政策的不确定性更是雪上加霜。

“市场上涨时，是受到基本面改善的推动吗？不是。市场上涨只是因为有负面的经济数据，人们因而期待日本央行将注入更多资金，”风险管理公司Axioma Inc亚太区执行董事Olivier d'Assier表示。

“投资人现在陷入只有两种情况的境地，要么日本央行干预，要么不干预。”d'Assier说。

路透调查显示，日本央行本周政策会议料不会宽松政策，但7月将会采取行动，综合采用各种手段再次努力提振疲弱的通胀。

美联储本周的会议及英国退欧风险，亦料使近期波动性加剧。

与此同时，更多券商的看法转趋悲观。

美银美林最近的基金经理调查显示，经理人4月在日股的配比降至“安倍经济学”开始以来的最低点。

摩根士丹利证券将东证股价指数本会计年度末的目标调降了12.1%，从1,400降至1,230。新目标较东证指数当前水准约低8%。

“许多投资人认为日本股票不是好的长期投资。”日本摩根大通资产管理全球市场策略师Yoshinori Shigemi表示。(完)