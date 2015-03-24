日本财务大臣称希望亚投行与ADB协同努力

路透东京3月24日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，乐见亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)与亚洲开发银行(ADB)协同努力，以满足不断增加的亚洲基建融资需求。

但麻生太郎表示，在3月31日截至日期前，日本未准备好决定加入亚投行，指因该银行的管理缺乏透明度。

亚投行多边临时秘书处秘书长金立群估计，至本月底申请亚投行创始国截止日，创始成员国将超过35个。

麻生太郎在内阁会议后对记者称，“由于对(基建)融资绝对数量的需求在增加，”亚投行和ADB间的竞争不是零和游戏。

但麻生太郎称，问题在于“亚投行透明度不够，谁将(参与)，哪里决定执委会以及谁将检察每个项目的贷款，都尚未决定。

“最希望亚投行与ADB协同努力，在亚洲开发基建，但由于规则完全不同，因此很难看到这一情形。”

麻生太郎重申称，日本担心亚投行是否有能力承受债务，以及回应基建开发带来的环境和社会问题，而这将影响ADB、世界银行及其他贷款机构的现有贷款。(完)

(编译 于春红; 审校 李爽)

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