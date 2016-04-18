日本政府允诺向受到震灾损失的公司提供援助

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京4月18日 - 日本政府周一允诺，将对在日本南部制造业中心九州受到震灾冲击的公司提供援助，但政府拒绝说明此次地震是否会影响到明年4月上调消费税的时间。
日本内阁官房长官菅义伟在记者会上表示，政府将提供必要的金融援助，受到地震影响的企业也在受助范围内。若有必要，政府将动用3,500亿日圆的备用基金。
日本股市周一挫低逾3%。九州岛发生的7.3级强烈地震已经造成至少42人死亡，迫使许多主要公司关闭工厂。（完）
(编译 高琦 审校 徐文焰)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。