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国际财经 | 2016年 4月 18日 星期一 11:54 BJT

日本政府允诺向受到震灾损失的公司提供援助

路透东京4月18日 - 日本政府周一允诺，将对在日本南部制造业中心九州受到震灾冲击的公司提供援助，但政府拒绝说明此次地震是否会影响到明年4月上调消费税的时间。

日本内阁官房长官菅义伟在记者会上表示，政府将提供必要的金融援助，受到地震影响的企业也在受助范围内。若有必要，政府将动用3,500亿日圆的备用基金。

日本股市周一挫低逾3%。九州岛发生的7.3级强烈地震已经造成至少42人死亡，迫使许多主要公司关闭工厂。（完）

(编译 高琦 审校 徐文焰)

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