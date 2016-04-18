日本政府允诺向受到震灾损失的公司提供援助

路透东京4月18日 - 日本政府周一允诺，将对在日本南部制造业中心九州受到震灾冲击的公司提供援助，但政府拒绝说明此次地震是否会影响到明年4月上调消费税的时间。

日本内阁官房长官菅义伟在记者会上表示，政府将提供必要的金融援助，受到地震影响的企业也在受助范围内。若有必要，政府将动用3,500亿日圆的备用基金。