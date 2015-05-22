焦点：日本推出1100亿美元亚洲基建资助计划 叫板亚投行

图为在东京拍摄的美元和日元现钞。 REUTERS/Shohei Miyano

路透东京5月21日 - 在中国筹备新的银行之际，日本周四宣布一项向亚洲基建项目提供1,100亿美元援助的计划。中国牵头的新银行被认为会降低日本及其盟友美国的金融影响力。

这笔日本资金将在未来五年陆续投资，它的规模比亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)预计为1,000亿美元的资本规模还要大。亚投行由中国主导，定于明年开始运营。

日本称，它希望将重点放在“高品质”援助上，比如，帮助接受援助者利用日本的专业技术建造公路和铁路时减少污染。在这点上，无疑与亚投行形成鲜明对比，美国认为亚投行有些项目没有充分的保护环境。

“长远来看，我们希望积极地使用这些资金，向整个亚洲地区铺设高质量、创新的基础设施，”日相安倍晋三在宣布该计划时发表的讲话中称。

这些资金约半数将由负责援助和贷款的政府机构发放，其余部分将与亚洲开发银行(ADB)进行合作。

日本希望这项援助计划有助于吸引民间资金，帮助满足亚洲基础建设的庞大需求。

到今年3月，总计有57个国家表态将加入亚投行，当中包括英国、德国、法国等七国集团(G7)成员，让美国和日本大感意外。

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美国和日本仍没有加入亚投行，称有透明度及治理方面的疑虑--不过日本对于是否加入仍持开放态度。

财务省官员表示，长期以来日本的资助计划一直在进行当中，作为G20满足全球需求承诺的一部分。

不过，因为担心显得不如中国积极主动，所以日本也想展现出自己对本区域的支持。

“我们原本觉得最好多做少说，但这似乎行不通，”自民党总裁特别助理萩生田光一对路透说。“所以做一些宣示似乎也有必要。”

日本及中国官员6月6日将在北京会面，可能讨论亚投行议题，但日本不大可能就是否加入很快作出决定。

自民党一委员会的成员Masahiko Shimayama说，关注此事的自民党议员将在本月稍晚或6月初时拿出一份报告，不过报告将只陈述加入亚投行与否的利弊。

“我认为，政府不大可能根据我们的报告作出何时加入的决定，”他对路透说。

日本若决定加入亚投行，按照其经济规模，可能会成为第二大出资者。日本很有可能做好准备在未来某个时候加入。

“如果(亚投行)成为有利于亚洲的金融机构，没有理由对稍后加入感到不好意思，”Hagiuda表示。

美国和日本上个月同意世界银行和亚洲开发银行(ADB)应该与亚投行在联合贷款方面合作，以协助亚投行建立严格的标准。

亚投行本周在新加坡举行创始成员国会议，以决定协议章程及运作细节。一位参与该会议但不愿具名的代表称，亚投行不太可能像预期的在2016年开始放款，因其成员国需要得到其立法机关的批准。

“中国希望成员国能在年底前得到批准，并从明年开始运作，”这位亚洲代表称。“但考量到每个国家的国内政治情势，我怀疑这是否可能。”(完)

(编译 白云/李婷仪/戴素萍 审校 王丽鑫/郑茵/杜明霞)

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