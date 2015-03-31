日本仍对加入亚投行“非常谨慎”--财相麻生太郎

油价上扬拉升股市 新西兰元触及11个月低点
新西兰元下挫至2016年6月以来最低水平，此前新西兰央行意外在政策评估会议上维持中性立场，同时将利率维持在纪录低点1.75%不变。
路透东京3月31日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，日本对于加入中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB)仍持“非常谨慎”的态度，表明日本不会赶在3月31日截止日前申请加入。
麻生太郎重申，日本担心亚投行的治理、债务可持续性、社会环保等问题。
“除非这些条件有把握，否则日本只能对加入持非常谨慎的态度，”麻生太郎在内阁会议后对记者表示。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
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新西兰元下挫至2016年6月以来最低水平，此前新西兰央行意外在政策评估会议上维持中性立场，同时将利率维持在纪录低点1.75%不变。
路透纽约5月10日 - 周三纽约“糖周”会议期间，行业专家表示，全球糖供应短缺状况料在即将到来的作物年度结束，不过对于是否将出现供应过剩的预期仍看法不一。供应不足在去年推动糖价大涨。
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。