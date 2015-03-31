日本仍对加入亚投行“非常谨慎”--财相麻生太郎

全球糖供应短缺状况料在2017/18年度结束

路透纽约5月10日 - 周三纽约“糖周”会议期间，行业专家表示，全球糖供应短缺状况料在即将到来的作物年度结束，不过对于是否将出现供应过剩的预期仍看法不一。供应不足在去年推动糖价大涨。