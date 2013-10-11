日航签约空客 日企担心波音供应订单流向中韩

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京10月9日（记者 Tim Kelly） - 过去50年来，波音 提供给日本企业的供应订单不断增长，但是随着日航 转投空中客车 ，以及波音寻求赢得更多中国市场订单，这种情况可能发生改变。

波音787客机35%产于日本，和美国本土生产的比例相同。不过日本航空业人士担忧，787客机可能是日本航空业与波音合作的巅峰。

日本企业与波音的密切合作不仅惠及三菱重工 、川崎重工 和富士重工 等日本工业巨头，也帮助波音在日本航空市场一马当先，市场份额超过80%。

日航周一签约购买31家空客A350，这是该公司首次购买欧洲客机，并由此开始改变波音雄霸日本市场的局面。

日航没有选择波音777X，这意味着波音的下一个项目也可能不再一如既往地照顾日本企业。

“波音777X供应订单谈判还在继续，日航的决定可能会产生影响。”监管日本航空业的一名政府官员匿名对路透表示。

他表示，三菱重工、川崎重工和其他公司获得的波音777供应订单占总产量的21%，日本希望本国供应商获得更高比例的波音777X供应订单。

日本担忧波音可能试图将更多生产转移到中国、韩国或其他地方。波音称，给予日本供应商的订单帮助日本创造了22,000个就业岗位，占日本航空业就业岗位总数的40%左右。

“如果我是波音，我会向日本供应商施加压力。国际竞争只会增加。”航空和国防咨询机构Nexial Research创始人Lance Gatling说道。