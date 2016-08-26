全日空称其波音787梦想飞机的引擎存在问题 取消数架航班

路透东京8月25日 - 日本最大航空公司--全日本空输 (9202.T)周四称，其波音(BA.N)787梦想飞机的罗尔斯-罗伊斯(RR.L)引擎的涡轮叶片存在问题，公司将在未来几天对部分飞机进行维修。

全日空表示，在某些飞行条件下，引擎内部的涡轮叶片会腐蚀损坏。该航空公司称将取消周五的九架波音787国内航班，可能还会取消其它航班。

全日空的波音787梦想飞机由罗尔斯-罗伊斯Trent 1000引擎驱动。全日空是波音787梦想飞机的最大运营商，拥有49架此款飞机，占到全球数量的十分之一。(完)