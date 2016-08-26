全日空称其波音787梦想飞机的引擎存在问题 取消数架航班

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京8月25日 - 日本最大航空公司--全日本空输 (9202.T)周四称，其波音(BA.N)787梦想飞机的罗尔斯-罗伊斯(RR.L)引擎的涡轮叶片存在问题，公司将在未来几天对部分飞机进行维修。
全日空表示，在某些飞行条件下，引擎内部的涡轮叶片会腐蚀损坏。该航空公司称将取消周五的九架波音787国内航班，可能还会取消其它航班。
全日空的波音787梦想飞机由罗尔斯-罗伊斯Trent 1000引擎驱动。全日空是波音787梦想飞机的最大运营商，拥有49架此款飞机，占到全球数量的十分之一。(完)
(编译 王琛；审校 杜明霞)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。