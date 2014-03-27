全日空订购70架新飞机 其中包括20架波音777-9X

路透东京3月27日 -日本全日空(9202.T)表示，将购买20架波音(BA.N)777-9X飞机，这是其斥资1.7兆(万亿)日圆(166.2亿美元)购买70架飞机的一部分。本次订购令波音感到欣慰，去年日本航空(9201.T)将一份大订单给予了波音的竞争对手空中客车。