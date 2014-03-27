版本:
中国
国际财经 | 2014年 3月 27日 星期四 15:31 BJT

全日空订购70架新飞机 其中包括20架波音777-9X

路透东京3月27日 -日本全日空(9202.T)表示，将购买20架波音(BA.N)777-9X飞机，这是其斥资1.7兆(万亿)日圆(166.2亿美元)购买70架飞机的一部分。本次订购令波音感到欣慰，去年日本航空(9201.T)将一份大订单给予了波音的竞争对手空中客车。

全日空计划中的订单包括六架波音777飞机、14架中型波音787-9飞机以及30架空中客车(AIR.PA)A320neo和A321neo飞机。

日本航空花费数十亿美元从空中客车订购远程飞机，打破了几十年来波音把持逾80%日本商业航空市场的现象。(完)

(编译 于春红; 审校 王翔琼/张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐