全日空订购70架新飞机 其中包括20架波音777-9X

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透东京3月27日 -日本全日空(9202.T)表示，将购买20架波音(BA.N)777-9X飞机，这是其斥资1.7兆(万亿)日圆(166.2亿美元)购买70架飞机的一部分。本次订购令波音感到欣慰，去年日本航空(9201.T)将一份大订单给予了波音的竞争对手空中客车。
全日空计划中的订单包括六架波音777飞机、14架中型波音787-9飞机以及30架空中客车(AIR.PA)A320neo和A321neo飞机。
日本航空花费数十亿美元从空中客车订购远程飞机，打破了几十年来波音把持逾80%日本商业航空市场的现象。(完)
(编译 于春红; 审校 王翔琼/张明钧)
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