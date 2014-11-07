高田2004年曾故意隐瞒气囊安全隐患--纽约时报

路透东京11月7日 - 日本汽车气囊制造商高田(7312.T)股价周五下挫逾4%，回吐先前涨幅，此前有报纸报导称，该公司曾在2004年发生一起事故后隐瞒了气囊可能存在的缺陷。

《纽约时报》报导称，在阿拉巴马州发生的事故后，高田秘密地对从废车场回收的五十个气囊进行了测试，其中有两个气囊的气体发生器出现了破裂。

该报引述高田两名前雇员表示，高田管理层命令实验室技术人员删除测试数据，而没有向联邦安全监管机构反映可能存在的危险。

目前暂时未能联系到高田置评。

高田股价早盘一度下挫4.7%，大盘日经指数.N225则上升0.7%。(完)

(编译 张荻/徐文焰；审校 白云)

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