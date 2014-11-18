气囊召回危机愈演愈烈 高田家族对公司的控制危如累卵

路透东京11月18日 - 随着全球第二大气囊发生器制造商--高田(7312.T)因安全气囊缺陷问题遭受调查，银行业者开始评估这家有81年历史的老企业背后的日本家族、及其第三代执行长可能受到的影响。

丰田汽车(7203.T)为四年前的美国召回危机付出了至少26亿美元，这为预测高田未来可能遭遇的困境提供一个参考。

考虑到召回成本增加，以及未来可能面临诉讼，与高田有业务往来的银行业者正在研究财务应对之策，不过尚未与高田直接联系。增加股本可能会威胁到高田家族对公司的控制，由此可能提高公司治理和监管。

高田家族持有公司约59%的股权，不过高田股价今年已下跌60%，因此现在只需新发1.5亿美元股票，就能让该家族的持股比例降至不到50%。

“我的部分基金客户询问我们是否能安排与高田会谈，”一名要求匿名的投行工作人员称，“他们愿意注入股权。”

高田股权图表：link.reuters.com/wev43w

**瑞萨模式的援助？**

另一位资深银行家称， 另一种长期可能性或许是，在新管理层监督下，以汽车制造商和政府基金的投资来对高田进行资本重整--类似2012年纾困瑞萨电子(6723.T)的模式。他表示，尚未向潜在投资者或高田的董事会提出这种形式。

高田财务长野村洋一郎上周在一场与分析师的闭门会议上低调回应当前最迫切的融资疑虑，据一名与会者描述，野村表示该公司为召回事件相关成本拨备的7.74亿美元多半尚未付出。

“公司说已拨备金额足敷多数的召回相关费用，但还不确定这场危机要怎么了结，”信评机构日本格付研究所(Japan Credit Rating Agency)高级分析师Tadashi Ono称，该研究所给予高田的评级为A，但已将该公司置于负面观察。(完)

(编译 许娜/张若琪 审校 高琦/艾茂林)

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