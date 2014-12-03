独家：日本经济产业省下周将召见高田CEO了解情况--消息人士

图为在东京高田总部外拍摄的公司标识。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京12月3日 - 两位熟悉情况的消息人士对路透表示，日本经济产业省将召见高田公司(7312.T)会长高田重久，要求其解释公司将如何解决安全气囊危机。

高田重久现年48岁，是高田公司第三代掌门人。一位消息人士称，预计高田重久最早将在下周一下午同经济产业省高级官员进行会谈。

目前尚不清楚经济产业省希望获悉哪些具体信息。制造产业局的领导官员黑田笃郎也将出席。

自2008年以来，全球范围内有超过1,600万辆汽车被纳入召回范围并更换高田生产的气囊增压泵。在极端情况下，增压泵有可能因过高压力而爆炸，并向车内迸发金属碎块。迄今已经有至少五例安全气囊致死案例，均发生于本田(7267.T)生产的汽车。

另一位高田公司高层将在周三稍晚出席第二次美国国会听证会，并解释安全气囊存在致死风险的原因。首次听证会于11月21日举行。

高田上次公开露面是近六个月前的一场股东闭门会议，当时他对安全气囊问题致歉。周二发布的声明稿中，他承认该公司“可以也必须做得更多”。

高田发言人Toyohiro Hishikawa说，他不能立即证实高田是否已被要求到经济产业省说明。经产省一位发言人说他无法立即置评。

**援救瑞萨电子模式**

熟知内情人士说，由于安全气囊危机越演越烈，日本经产省汽车部门官员最近几周已与高田公司方代表进行过多次会议。基于事件敏感，消息人士拒绝具名。

最近曾与高田见过面的企业相关人士对路透说，高田称该公司已经确认并修补造成气囊瑕疵的主因，他说那主要是因生产过程的一个缺失所导致。

其中一位消息人士称，如果真如高田对他们所言，该项肇因是局限在某段制造时间以及特定制造工厂，那么只要高田尽速且彻底进行必要的召回行动，就可解决当前的危机。

“在思及那些与高田安全气囊相关意外之伤亡案例的同时，我们并不认为这个风波会影响日本的产业形象，”这位人士说。“就目前我们所能判断的来说...我们不认为事态有那么严重。”

但是如果发现根源在于更为根本性的缺陷，比如是设计失误而非制造问题，或是如果汽车召回范围大幅扩大，那么情况可能就不一样了。两位消息人士表示，那种情况可能会让高田吃紧，但经济产业省官员相信高田在财务上能挺过更大规模的召回。

“高田公司现金充裕，”一位消息人士称。

该人士称，在最坏预期情况下，高田因为召回扩大以及潜在法律成本而面临破产威胁，届时经济产业省也不太可能牵头进行救援。

“经济产业省积极参与行业的时代已经过去，现在首先由行业自主应对。如果车企感觉高田技术对它们业务至关重要，希望在日本维持该公司及其技术，它们就需要自己领头，”该人士称。

不过经济产业省可能在这一过程中伸出援手，就像几年前日本瑞萨电子(6723.T)一样。行业与政府联手救助了该公司。

“我们更为担心美日关系：希望确保这不会影响两国关系，也希望这不会让日本受到重挫。目前我们认为还没到这个地步，”该人士表示。(完)

(编译 洪曦/李婷仪/朱晓军；审校 高琦/张明钧)

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