日本要求2019年3月底前扩大召回配备高田安全气囊车辆

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京5月27日 - 日本国土交通省周五表示，汽车制造商将在2019年3月前，另外召回约700万辆配备高田(7312.T)安全气囊的车辆，这些气囊的气体发生器未添加干燥剂。这使得因高田气囊隐患在日本召回的汽车达1,960万辆。
国土交通省指出，高田和汽车制造商发现，当长时间暴露在温度变化环境时，未添加干燥剂可能使气囊气体发生器内的硝酸氨品质劣化。(完)
(编译 张若琪 审校 张明钧)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。