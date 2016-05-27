日本要求2019年3月底前扩大召回配备高田安全气囊车辆

路透东京5月27日 - 日本国土交通省周五表示，汽车制造商将在2019年3月前，另外召回约700万辆配备高田(7312.T)安全气囊的车辆，这些气囊的气体发生器未添加干燥剂。这使得因高田气囊隐患在日本召回的汽车达1,960万辆。