版本:
中国
国际财经 | 2016年 5月 27日 星期五 14:42 BJT

日本要求2019年3月底前扩大召回配备高田安全气囊车辆

路透东京5月27日 - 日本国土交通省周五表示，汽车制造商将在2019年3月前，另外召回约700万辆配备高田(7312.T)安全气囊的车辆，这些气囊的气体发生器未添加干燥剂。这使得因高田气囊隐患在日本召回的汽车达1,960万辆。

国土交通省指出，高田和汽车制造商发现，当长时间暴露在温度变化环境时，未添加干燥剂可能使气囊气体发生器内的硝酸氨品质劣化。(完)

(编译 张若琪 审校 张明钧)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐