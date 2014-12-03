高田对全美召回要求的回应“令人失望”--NHTSA

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透底特律12月2日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)称，日本高田(7312.T)对在全美召回要求的回应“令人失望”。此前高田社长未承认该公司生产的安全气囊存在缺陷，并将是否召回的决定权交给了汽车厂商。
“高田对保证驾车者安全也负有责任，我们认为不进行全国召回与这一责任的要求不符。”NHTSA在发给路透的一封电邮中表示。
该机构称，将在检视高田的回应后决定下一步行动。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
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法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。