日本经济大臣甘利明周四将就受贿指控作出解释

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透东京1月26日（记者 Leika Kihara/Kaori Kaneko） - 日本内阁官房长官菅义伟称，经济大臣甘利明料于周四举行新闻发布会，就他受贿的指控进行解释；这暗示甘利明是否继续担任经济大臣的决定将很快出炉。
媒体报导称，甘利明及其助手接受了一家建筑公司的资金，帮助该公司在一个公共项目上出现的土地所有权和垃圾清理纠纷中获得赔偿。
甘利明上周表示，他没有做违法的事情，首相安倍晋三让他继续担任经济大臣。一些分析师指出，他能否继续担任经济大臣存在不确定性，因为反对党加大力度呼吁他辞职。
“我的理解是1月28日（甘利明会提供解释），”菅义伟周二在新闻发布会上说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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