日本经济大臣甘利明周四将就受贿指控作出解释

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京1月26日 - 日本内阁官房长官菅义伟称，经济大臣甘利明料于周四举行新闻发布会，就他受贿的指控进行解释；这暗示甘利明是否继续担任经济大臣的决定将很快出炉。

媒体报道称，甘利明及其助手接受了一家建筑公司的资金，帮助该公司在一个公共项目上出现的土地所有权和垃圾清理纠纷中获得赔偿。

甘利明上周表示，他没有做违法的事情，首相安倍晋三让他继续担任经济大臣。一些分析师指出，他能否继续担任经济大臣存在不确定性，因为反对党加大力度呼吁他辞职。