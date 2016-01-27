日本经济大臣甘利明周四将就受贿指控作出解释

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京1月26日 - 日本内阁官房长官菅义伟称，经济大臣甘利明料于周四举行新闻发布会，就他受贿的指控进行解释；这暗示甘利明是否继续担任经济大臣的决定将很快出炉。
媒体报道称，甘利明及其助手接受了一家建筑公司的资金，帮助该公司在一个公共项目上出现的土地所有权和垃圾清理纠纷中获得赔偿。
甘利明上周表示，他没有做违法的事情，首相安倍晋三让他继续担任经济大臣。一些分析师指出，他能否继续担任经济大臣存在不确定性，因为反对党加大力度呼吁他辞职。
“我的理解是1月28日（甘利明会提供解释），”菅义伟周二在新闻发布会上说道。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。