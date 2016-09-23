独家：日本反垄断监管机构考虑对苹果及运营商采取行动--消息

路透东京9月23日 - 据政府消息人士称，日本监管机构正在考虑对苹果(AAPL.O)采取行动，该公司可能触犯了反垄断法规，并可能因此获得在日本智能手机销售中的主导优势地位。若果真采取行动，则将对苹果的利润率造成打击，毕竟日本是苹果利润最大的市场之一。

在上个月发布的一份报告中，日本公平交易委员会(FTC)表示，NTT Docomo (9437.T)、KDDI Corp (9433.T)、软银 (9984.T)均拒绝将旧版剩余的iPhone机型出售给第三方零售商，因此对规模偏小的竞争对手构成阻碍。

报告中未提及苹果，但两位政府消息人士告诉路透，监管机构也在关注苹果与全部三大运营商的供应协议。

据业内消息人士透露，根据那些供应协议，旧版iPhone的多余库存不再进入市场，而是转移至香港等海外市场。

两位政府官员及一位业内消息人士称，本身就在为吸引iPhone准买家而陷入烧钱大战的这些运营商，还批量买下iPhone并折价出售，给了苹果相对于三星电子(005930.KS)等其他竞争对手的优势。

如果与Docomo没有合约，苹果iPhone 7和三星盖乐世S7手机的售价都是93,960日圆(932美元)，但如果有两年合约，这两款手机的价格分别大幅降至38,232和54,432日圆。

当被问及反垄断问题时，苹果提供了一个8月2日FTC发布报告时的网页链接，称苹果在日本创造或扶持了715,000个就业岗位，自2008年以来日本软件开发商通过苹果APP获得的收入超过90亿美元。苹果拒绝进一步置评。

**市场份额最大**

这个策略帮助苹果维持新款iPhone的需求，使日本成为该公司最赚钱的市场之一。日本每卖出两部手机，苹果就接近占用一部，日本是该公司占据份额最大的主要市场。

此外，该公司还禁止通讯应用公司Line Corp (3938.T)和在线零售商Rakuten Inc(4755.T)出售iPhone，这帮助日本的三大运营商控制了超过90%的手机市场。

一旦政府下令整改，苹果的新款iPhone需求可能受到影响。

“仅仅是三大运营商的行为无法解释市场的现状，”其中一名官员表示。他确认8月份的报告也针对苹果。“我们已经接近采取行动了。”

官员们表示，监管机构希望对运营商施压，促其解决反垄断问题，解决方式可能包括与苹果重新就合约进行谈判。

因未获授权就此事与媒体交谈，上述官员要求匿名。

FTC未给出截止日期或指明具体处罚措施，但这些公司若未采取行动，FTC或将处以罚款等处罚。

NTT Docomo表示，不认为公司封阻了新的竞争者进入市场。“我们一直努力进行正当的销售和服务，我们将在董事会上研究FTC的报告，考虑如何应对，”一名发言人称。

KDDI发言人称，公司以正当的方式进行业务运营，并遵守指导规则。

软银发言人亦称将公司将与监管机构合作。“在销售行为和定价方面，我们迄今从未发生违反竞争法的问题，”他说道。

三星拒绝置评。(完)