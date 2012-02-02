判定日本企业败北可能言之过早

日本被打得东倒西歪的企业界看来已被判败北，正当其蹒跚走出天灾时，强势日圆又让企业措手不及。

路透东京2月2日电---日本被打得东倒西歪的企业界看来已被判败北,正当其蹒跚走出天灾时,强势日圆又让企业措手不及.

但眼见不一定为实.

第四季初的营业业绩确实勾勒出低迷的景况,电子集团日本电气(NEC)(6701.T)、券商大和证券(8601.T),以及电子公司夏普(6753.T)全都亏损.

汽车厂商本田(7267.T)警告年度获利的跌幅将超乎预期;相机大厂佳能(7751.T)也公布疲弱的财测,且宣布其社长将下台.

就连超级玛丽(Super Mario)也救不了任天堂7974.OS,该游戏大厂本周预测全年亏损将大於预期.

电子集团索尼(6758.T)周四稍後料将公布,可能连续第四年亏损.另一个对汇率敏感的对手Panasonic(6752.T)也料将发布黯淡消息.

事情明摆着,企业痛苦将还没结束,部分原因是日圆升值.

然对这麽一个走背运的国家,券商对於日本的看法,并不比对香港和新加坡等成熟市场看法更悲观,一些券商简直不敢相信,许多日本企业竟设法还赚到了钱.

据Starmine数据,整体而言券商对日股日经指数.N225持中性立场,大致与新加坡、香港和澳洲股市相同.

过去30天尽管日本似乎利空消息不断,券商对日本企业所给出的买进和卖出建议基本上差不多.而对香港和澳洲企业的卖出建议数量略超过买进.

收费的券商理应对市场乐观,但许多投资人尚未弃械投降,目前日经指数股票预期市盈率平均13倍,港股约10倍,澳股则略逾11倍.

过去六个月日经指数在主要市场中的表现几乎垫底,但仍优於台湾和中国.

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(link.reuters.com/rec46s)

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通常这样的比较并不引人注意,但日本市场的表现一直令人敬畏,尤其是去年3月11日大地震和海啸以来.

港口、道路和铁路被毁,之後又遭遇核危机,以及轮流限电致使工厂降低生产.

"若考虑到这点,看看企业的获利就会有'哇噢,真难以置信这些家伙竟办得到'的惊叹."里昂证券驻东京策略师Nicholas Smith表示.

**表现令人瞩目**

"他们遇到史上最大的地震和最大的海啸之一,相当於三个切尔诺贝利(车诺比)事故的核危机,之後又是泰国洪灾,那是日本海外最大生产基地...."Smith说."除此之外,还有日圆的问题:从2007年以来一路从100日圆升值到75日圆."

毫无疑问情况很糟,但这个财报季迄今,日本业绩相对於预估的表现并不比欧洲糟糕,Starmine数据显示,63%的日经指数企业表现逊於预估,但业绩逊於预估的STOXX欧洲600指数成分股企业却有66%.

部分传统的防御性行业表现相对较好,尤其是医疗保健,该行业的整体利润高出市场预估约8%.

即使日本周期性最强的行业之一--零售业也表现出一些活力.亚洲最大的服装零售商Fast Retailing(9983.T)业绩好於市场预期.野村控股(8604.T)最近一季则意外扭亏.

外国投资者并未彻底放弃日本市场的一个主要原因,就是日圆强势.

若以美元计算,自2011年初以来,东京证交所的预期平均每股收益远高於欧洲股市,几乎与伦敦富时100指数(FTSE 100)和摩根士丹利资本国际(MSCI).WORLD指数持平.

由於欧元遭受重创,目前欧洲投资者似乎暂停撤出日本.

"欧洲的终端投资者似乎对投资日本股市兴趣不大,也几乎没有资本流入日本股市,"三菱UFJ摩根士丹利证券在上周五的研究报告中写道.

"不过,上周我们在欧洲走访的许多机构投资者表示,投资者自2011年以来陆续撤离日本股市基金,但这种趋势不可能持续太久...尽管外资不大可能持续大量买入日股,我们预计卖盘可能也相对较少."

野村证券策略师Kengo Nishiyama认为,日圆汇率仍然是日资企业近期前景的关键因素.

"当汇率波动方向变得更加清晰时,企业利润的复苏也更加容易判断."他表示.

同时,日资公司将会重新采用过去20年来他们最熟悉不过的策略:削减成本.(完)

--编译 戴素萍/张若琪/李春喜;审校 田建华

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