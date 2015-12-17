截至10月底向日本申请避难的人数超过2014年

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透东京12月16日（记者 Thomas Wilson/Ami Miyazaki） - 日本政府数据显示，截至10月底，今年向日本申请避难的人数创下全年记录，因为签证规定放松和劳动力严重短缺吸引更多逃离冲突和贫困的人。
日本的难民认定制度在工业化国家中是非常严格的，去年只接受了11名难民。这引发外界呼吁日本接受更多来自中东的难民。
路透看到的日本法务省文件显示，截至10月31日，6,160人提出了避难申请，超过去年5,000人的记录，连续第五年创新高。
日本法务省难民认定部门官员Nobuhiro Tsuru拒绝对该数据发表评论，因为数据尚未正式公开，但确认“约6,100人”申请避难。
2014年向日本申请避难的人中，超过一半来自尼泊尔、斯里兰卡和土耳其。Tsuru拒绝透露今年来自哪些国家的避难申请者最多，只是说和去年“大体相同”。
他表示，2010年的法律变更让避难申请者可以获得工作签证，这推动了申请人数的增加。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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