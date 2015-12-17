截至10月底向日本申请避难的人数超过2014年

全球金融：银行业已开始将迁移计划付诸实施，以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京12月16日 - 日本政府数据显示，截至10月底，今年向日本申请避难的人数创下全年记录，因为签证规定放松和劳动力严重短缺吸引更多逃离冲突和贫困的人。
日本的难民认定制度在工业化国家中是非常严格的，去年只接受了11名难民。这引发外界呼吁日本接受更多来自中东的难民。
路透看到的日本法务省文件显示，截至10月31日，6,160人提出了避难申请，超过去年5,000人的记录，连续第五年创新高。
日本法务省难民认定部门官员Nobuhiro Tsuru拒绝对该数据发表评论，因为数据尚未正式公开，但确认“约6,100人”申请避难。
2014年向日本申请避难的人中，超过一半来自尼泊尔、斯里兰卡和土耳其。Tsuru拒绝透露今年来自哪些国家的避难申请者最多，只是说和去年“大体相同”。
他表示，2010年的法律变更让避难申请者可以获得工作签证，这推动了申请人数的增加。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导
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