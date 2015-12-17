截至10月底向日本申请避难的人数超过2014年

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京12月16日 - 日本政府数据显示，截至10月底，今年向日本申请避难的人数创下全年记录，因为签证规定放松和劳动力严重短缺吸引更多逃离冲突和贫困的人。

日本的难民认定制度在工业化国家中是非常严格的，去年只接受了11名难民。这引发外界呼吁日本接受更多来自中东的难民。

路透看到的日本法务省文件显示，截至10月31日，6,160人提出了避难申请，超过去年5,000人的记录，连续第五年创新高。

日本法务省难民认定部门官员Nobuhiro Tsuru拒绝对该数据发表评论，因为数据尚未正式公开，但确认“约6,100人”申请避难。

2014年向日本申请避难的人中，超过一半来自尼泊尔、斯里兰卡和土耳其。Tsuru拒绝透露今年来自哪些国家的避难申请者最多，只是说和去年“大体相同”。

他表示，2010年的法律变更让避难申请者可以获得工作签证，这推动了申请人数的增加。（完）