焦点：日本贸易商追捧煤炭资产 煤市否极泰来？

图为印尼东加里曼丹省Berau地区煤矿一艘运煤的驳船。 REUTERS/Yusuf Ahmad

路透东京/墨尔本12月22日 - 几个月前一位潜在买家还曾表示，日本贸易商丸红(8002.T)准备以1美元廉价出售一加拿大煤矿股份。

不过近几周日本企业接连收购高质量煤炭资产，表明一些贸易商至少在押注低迷的煤市或许已经触底。煤炭价格在过去三年时间里下跌了一半。

眼下有迹象显示，尽管中国等市场需求不佳，但日本及印度等新兴市场的煤炭需求保持坚挺。今年前11个月，中国的煤炭进口下降近十分之一。

日本是全球第二大煤炭进口国，每年进口量接近2亿吨。

最近的一系列收购活动当中，也有三井物产(8031.T)的身影。这是该公司10年来首次投资于煤炭。三井物产正在收购巴西淡水河谷(VALE5.SA)经营的一个莫桑比克煤矿的部分权益。

“参与这个莫桑比克项目的最大原因，是获得全球范围内较为稀缺的优质炼焦煤。”三井物产煤炭部门总经理Tetsuya Fukuda说。

此次参股将受到淡水河谷欢迎，该公司2013年煤炭业务亏损近5亿美元，多数来自莫桑比克。

三井物产将向淡水河谷支付7.63亿美元，购买包括采矿、港口和铁路的股权，同时承诺将斥资1.9亿美元扩大采矿业务。

Fukuda称，三井物产亦关注其他资产，但没有详述。

2005至2008年间，煤炭价格从每吨大约50美元的价格飞涨至超过200美元，令煤矿资产身价倍增。

不过煤炭价格在随后的三年中就被腰斩，跌回到70美元以下。矿商不断投资扩大产能，但替代能源的发展和经济增长放缓却导致煤炭需求停滞不前，导致煤价大跌。

图表：石油和煤炭价格的下滑：link.reuters.com/caq63w

***廉价资产*

因预期市场最终会回升，目前低廉的煤炭资产价格引发逢低承接买兴。

“如果你有兴趣买进资产--可能六个月后的价格就要比现在贵得多。”安永会计师事务所全球矿业和金属业务主管Michael Elliott说道。

“所以现在是个机会，他们可以获得更多的产量，也许资产品质比其原有的更好，”他说。

蒙古重启塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi)大型煤炭项目的国际招标之后，伊藤忠商事(8001.T)本月表示有意参加投标。

“塔本陶勒盖是下一批大好机会之一。高品质焦煤项目肯定具有稀缺价值，”德意志银行驻澳洲的金属和矿业部门主管Richard Gannon表示。他当时在回答有关日本企业下一步收购目标的问题。

出光兴产(5019.T)也加入了这场收购热潮。该公司11月表示，已将在印尼热媒矿商PT Mitrabara Adiperdana(MBAP.JK)的股权增持了一倍多。国有的日本石油天然气金属矿产资源机构（JOGMEC）最近几个月也开始投资澳洲煤矿项目。

而几个月之前的情形则截然不同。

住友商事(8053.T)宣布关停澳洲的一个煤矿项目，作为23亿美元减记计划的一部分。潜在买家--香港上市的优派能源发展(0307.HK)表示，丸红(8002.T)准备以1美元的价格出售在加拿大一个煤矿的股权。

根据汤森路透的数据，丸红于2012年与合伙人共同向该煤矿投资约10亿美元。(完)

(编译 洪曦/孙茉莉/王颖；审校 张涛)

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