日本将加入向澳大利亚出售隐形潜艇的竞争

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透东京5月18日 - 日本政府称，将加入向澳大利亚销售隐形潜艇的竞争，此举料需要日本向澳大利亚提供机密数据。
面对中国迅速的军事现代化和海上扩张，日本首相安倍晋三寻求加强与美国和澳大利亚等国的安全关系。
日本内阁官房长官菅义伟在例行记者会上说道，“我们决定参与”向澳大利亚销售潜艇的竞争。
德国蒂森克虏伯(TKAG.DE)和法国国有海军承包商DCNS将与日本政府领导的川崎重工(7012.T)和三菱重工(7011.T)等展开竞争。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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