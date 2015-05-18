日本将加入向澳大利亚出售隐形潜艇的竞争

路透东京5月18日 - 日本政府称，将加入向澳大利亚销售隐形潜艇的竞争，此举料需要日本向澳大利亚提供机密数据。

面对中国迅速的军事现代化和海上扩张，日本首相安倍晋三寻求加强与美国和澳大利亚等国的安全关系。

日本内阁官房长官菅义伟在例行记者会上说道，“我们决定参与”向澳大利亚销售潜艇的竞争。

德国蒂森克虏伯(TKAG.DE)和法国国有海军承包商DCNS将与日本政府领导的川崎重工(7012.T)和三菱重工(7011.T)等展开竞争。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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