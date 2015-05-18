焦点：召回日益增多 高田与日本汽车商除了携手别无选择

图为本田汽车一款全新混合动力车Grace上安装的高田气囊。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京5月17日 - 气囊生产商高田(7312.T)与本田汽车(7267.T)等多家日本汽车厂商因商业利益被不情愿地绑在了一起，彼此看对方都不太顺眼，却没有办法撇清关系，还要防备可能遇到的成本昂贵的法律官司。

本田周五推出一款新车，所使用的推销措辞耐人寻味：节油、储运空间大，而且顺便说一句，没有使用高田生产的气囊充气装置。高田公司近来在全球遭遇的安全危机，让公司自身和汽车厂商都受到震动。

银行家和汽车业高管们表示，过去五年来召回的汽车数量不断增加，其中3,600万辆装有可能致命的高田气囊，在美国引来刑事调查和多起诉讼官司，高田与主要客户的关系也经受考验。

汽车生产商通常不会讨论其新款车所使用的汽车配件，比如使用了谁家的气囊。

然而本田专务执行役员峰川尚表示，仅在日本出售的新款Shuttle轿车将安装高田竞争对手大赛璐(Daicel)(4202.T)的气囊充气装置。此事突显出两家公司的关系日益紧张。

“我们国内车型很少使用高田气囊，这是近些年的一个趋势，”Minekawa在新车发布会上回答问题称，“有段时间曾大量使用。”

这种让人不安的情况解释了为何日本汽车制造商即便把新订单交给其他供应商，也不敦促高田做出调整甚至重组。

汽车制造商需要高田供应替换零部件以进行紧急修理，而且无法对高田提出可能威胁其供应零部件能力的赔偿，因为除高田外业内没有其它公司能够很快满足这些需求。

一位与高田有联系的银行业者称，法庭辩论可能会披露一些有关车企在审视高田设计或努力节省成本方面令人尴尬的信息。

“对于汽车制造商来说，最重要的是他们能确保替换零件供应稳定，”日本贸易部门主管汽车的副主管Masaki Higurashi称。该官员参与协调政府对此次召回危机的监控。

他表示，在此之后才会讨论重组。“等所需替换零件全部得到供应后，汽车制造商必须决定是否让高田保持现状，”他称。“我想汽车制造商开始思考这个问题了。”

本田汽车得出结论认为高田气囊有在事故中爆裂风险之后，在上周召回将近500万辆车。本田仍是高田气囊的最大客户。丰田汽车(7203.T)增加召回500万辆车，日产汽车(7201.T)召回150万辆。

有六宗死亡事件和高田气囊瑕疵造成的穿刺伤有关，这六件事故都是发生在本田旗下车型。而和高田气囊问题有关的伤害事件报告超过100宗。

浏览安全气囊召回图表：link.reuters.com/zyp82w

浏览安全气囊运作图表：link.reuters.com/keq82w

**别无选择，只能继续携手**

日本汽车商和高田对于根据高田所提供讯息而言最新召回行动是否有其必要，双方没有共识。

结果，高田和汽车商之间无法形成如何分摊成本的协议。双方表示必须等到他们判断出高田气囊气体发生器为何故障之后才能有结论。

高田将无法置身事外。如果最新召回的车辆都重新修理，按照分析师估算的每辆车100美元来计算，成本可能多达10亿美元。而高田的市值仅略高于10亿美元。

高田已提拨5.20亿美元来应对召回成本。在高田与分析师周四的一场闭门会议中，根据出席分析师说，高田财务长Yoichiro Nomura称，公司已请求汽车商同意其分期偿付应负担的部分，这项让步将可使高田避免一笔潜在的不稳定费用。

高田执行长高田重久并未与会，其家族掌控公司约57%的股权。财务长野村告知与会人士，高田重久之所以缺席是因为忙于品质相关公务。

两名知情人士表示，本田汽车选择高田竞争对手丰田合成(Toyoda Gosei)(7282.T)，为其北美版雅阁(Accord)轿车供应驾驶座的安全气囊。丰田则不再名列高田前五大客户之列。

即便如此，一位涉及此次召回的日本车商采购经理表示，在高田占全球市占率逾两成的情况下，这些业者仍不得不仰赖高田的产品。

“我们别无选择，只得继续绑在一起，”他说。(完)

(编译 郑茵/王丽鑫/李婷仪/龚芳; 审校 白云/许娜/杜明霞)

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