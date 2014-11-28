日本或扩大高田气囊召回 引发汽车业信任疑虑

路透东京11月28日 - 如果高田公司(7312.T)遵守美国当局将安全气囊召回范围扩大至全美的要求，本田汽车(7267.T)、马自达汽车(7261.T)可能需要再在日本召回20万辆汽车，以更换高田生产的气囊。目前美国的召回范围仅限于高湿度地区。

美国数家车企已经宣布区域性召回某些车型，以调查部分高田气囊爆炸力量过大的原因。美国汽车安全当局已经要求高田将这类召回扩大至全美。

高田目前已经拒绝了在扩大美国召回范围，称这会导致替换备件远离需求殷切的高湿度地区；湿度偏高可能致使气囊气体发生器的化学混合物发生分解。高田在下周二前必须回复美国当局的要求。

高田和监管当局尚不了解部分气囊发生致命事故的确切原因，这些气体发生器爆炸并向车内乘员射出金属碎片。至少五例死亡与这类气囊事故相关，都是发生在本田汽车上。

随着美国的调查推进，扩大召回可能波及其他市场，这些市场的汽车可能也使用同批次或存问题的气囊气体发生器。

日本国土交通省一名官员表示，美国全面召回可能意味着，在日本正在进行召回的260万辆装有高田气囊的汽车之外，还要增加20万辆本田和马自达汽车。

**有损日本汽车业**

国土交通大臣太田昭宏表示，涉及高田气囊的屡次召回行动，可能损害外界对日本汽车业整体的信任。

他周五向记者表示，“这对汽车安全是极其重要的问题。日本制造业享有很高的信任度，所以我担心这种局面会动摇外界信任。”

他表示，已经要求高田在美国召回扩大至全国的情况下，在日本也进行召回。他已下令高田汇报打算如何回复美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的全美召回要求。

日本还可能迎来更多召回，因为本月有报导称一架报废车辆上的高田制气囊“异常引爆”。该气体发生器在2003年1月由高田在墨西哥的Monclova工厂制造，并未列在此前召回范围之内。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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