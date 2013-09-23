日汽车厂商调整设计 重夺欧洲业务

焦点：美国官员称特朗普考虑签发行政令调查贸易行为 或带来额外关税
路透华盛顿4月10日 - 特朗普政府的一位官员对路透表示，总统特朗普正在考虑签发一项启动贸易调查的行政令，这或将导致对某些产品类别追加关税。
记者 Christiaan Hetzner 编译 王冠中
路透法兰克福9月20日 - 日本汽车制造商正采取措施，推出采用小型节能柴油引擎以及智慧型内装的新车款，以期在竞争激烈的欧洲市场赢回业务。
日本汽车制造商在欧洲销售下滑，同时见到韩国对手现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)等崛起，因此他们致力削减成本，并将日圆走贬所取得的获利转投资，以确保外未来几年欧洲业务强劲增长。
两年前因地震、海啸和洪水侵袭了日本车企全球供应链，包括马自达汽车(7261.T)和丰田汽车(7203.T)在内的汽车制造商起初将焦点放在其有强劲地位的北美市场，不愿调整车型以北美为主的作法。
欧洲销售因此受创，但随着日本车厂开始将焦点转向欧洲这个对节能、设计、操控性和组装品质要求甚高的市场，这些汽车制造商的景况也开始改善。
“业务有所好转。其他车厂都是前途黯淡，但我们正好相反，”马自达汽车欧洲主管Jeff Guyton在法兰克福车展上接受采访时称。
该品牌汽车在今年头八个月的销售增长11%，同期间欧洲市场销售则萎缩了5%。
日本车厂向来以可靠的品质着称，但现代汽车和起亚汽车推出一系列为欧洲量身打造的时髦平价车款，同时提供五年甚至七年超长质保，顿时抢走了日本车厂的光彩。
这也让两家韩国车厂吞噬了丰田汽车等对手的市占。
然而，日本车厂正在反击，不仅改善操控性，同时也推出许多欧洲企业喜爱的旅行车车型。
**削减成本**
日本车厂透过缩减营运来支应这些转变。举例来说，丰田汽车将Auris车款生产全数转移至英国厂，并将部分Corolla车款生产由日本和南非转移至土耳其。
丰田汽车的欧洲汽车业务在2012/13年度为六年来首次转为盈利，3月止的该年度中共售出83.8万辆车。
丰年汽车欧洲执行长Didier Leroy称，如今，丰田欧洲业务已够强劲，足以抵御市场萎缩以及英镑、俄罗斯卢布和土耳其里拉汇率的冲击，并且取得较去年2.46亿欧元高出许多的获利。
“这是确实可持续的成长，而不是为了确保市占或销售量而做出疯狂的事，”Leroy称。
偏好强调混和动力和电动车技术的日本汽车制造商，也终于投资开发具竞争力的柴油车款。柴油车占欧洲半数市场。
马自达的Guyton认为，尽管欧洲今年前八个月的新车市场萎缩至1990年以来的最低水准，但没有理由因此感到悲观。
“两年前我们设定的业务架构是，欧元/日圆在100日圆水准且销量是当前的八成就能给公司带来获利，”他说。
“现在我们有了新产品，更高的营收，以及欧元/日圆达130，因此我们对公司的贡献相当大。”(完)
(译文审校 张荻/张明钧)
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