日汽车厂商调整设计 重夺欧洲业务

资料图片：丰田汽车负责设计的高管福市笃雄在东京的丰田设计中心接受路透采访，他身旁是一辆概念车NS4模型。 REUTERS/Yuriko Nakao

记者 Christiaan Hetzner 编译 王冠中

路透法兰克福9月20日 - 日本汽车制造商正采取措施，推出采用小型节能柴油引擎以及智慧型内装的新车款，以期在竞争激烈的欧洲市场赢回业务。

日本汽车制造商在欧洲销售下滑，同时见到韩国对手现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)等崛起，因此他们致力削减成本，并将日圆走贬所取得的获利转投资，以确保外未来几年欧洲业务强劲增长。

两年前因地震、海啸和洪水侵袭了日本车企全球供应链，包括马自达汽车(7261.T)和丰田汽车(7203.T)在内的汽车制造商起初将焦点放在其有强劲地位的北美市场，不愿调整车型以北美为主的作法。

欧洲销售因此受创，但随着日本车厂开始将焦点转向欧洲这个对节能、设计、操控性和组装品质要求甚高的市场，这些汽车制造商的景况也开始改善。

“业务有所好转。其他车厂都是前途黯淡，但我们正好相反，”马自达汽车欧洲主管Jeff Guyton在法兰克福车展上接受采访时称。

该品牌汽车在今年头八个月的销售增长11%，同期间欧洲市场销售则萎缩了5%。

日本车厂向来以可靠的品质着称，但现代汽车和起亚汽车推出一系列为欧洲量身打造的时髦平价车款，同时提供五年甚至七年超长质保，顿时抢走了日本车厂的光彩。

这也让两家韩国车厂吞噬了丰田汽车等对手的市占。

然而，日本车厂正在反击，不仅改善操控性，同时也推出许多欧洲企业喜爱的旅行车车型。

**削减成本**

日本车厂透过缩减营运来支应这些转变。举例来说，丰田汽车将Auris车款生产全数转移至英国厂，并将部分Corolla车款生产由日本和南非转移至土耳其。

丰田汽车的欧洲汽车业务在2012/13年度为六年来首次转为盈利，3月止的该年度中共售出83.8万辆车。

丰年汽车欧洲执行长Didier Leroy称，如今，丰田欧洲业务已够强劲，足以抵御市场萎缩以及英镑、俄罗斯卢布和土耳其里拉汇率的冲击，并且取得较去年2.46亿欧元高出许多的获利。

“这是确实可持续的成长，而不是为了确保市占或销售量而做出疯狂的事，”Leroy称。

偏好强调混和动力和电动车技术的日本汽车制造商，也终于投资开发具竞争力的柴油车款。柴油车占欧洲半数市场。

马自达的Guyton认为，尽管欧洲今年前八个月的新车市场萎缩至1990年以来的最低水准，但没有理由因此感到悲观。

“两年前我们设定的业务架构是，欧元/日圆在100日圆水准且销量是当前的八成就能给公司带来获利，”他说。

“现在我们有了新产品，更高的营收，以及欧元/日圆达130，因此我们对公司的贡献相当大。”(完)

(译文审校 张荻/张明钧)

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