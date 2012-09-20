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国际财经 | 2012年 9月 20日 星期四 12:32 BJT

丰田章男称中国抗议活动将影响9月日系车销售

路透东京9月20日电---日本汽车业游说团体领袖周四表示,预计中国近期发生的反日抗议活动,将对9月在华汽车销售和市场份额产生影响.中国是全球最大的汽车市场.

当被问及可能造成的冲击时,日本汽车工业协会会长暨丰田汽车(7203.T)社长丰田章男表示,"我认为会有影响."(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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