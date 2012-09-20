丰田章男称中国抗议活动将影响9月日系车销售

日本央行总裁称低利率可能会埋下新金融危机的祸根

路透东京2月16日 - 日本央行总裁黑田东彦称，金融机构的低利润率可能会埋下新金融危机的祸根，这是他对主要央行实施激进货币宽松举措的危害发出的最严厉警告。