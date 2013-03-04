本田汽车2月中国销量同比降27.1%

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月4日 - 本田汽车(7267.T)周一表示，公司及合资伙伴2月在中国汽车销量为32,024辆，较上年同期下滑27.1%。
1月在中国销量则为较上年同期增长22%，但由于今年中国春节假期落在2月，可能对数据产生了影响。
1-2月在中国销售为79,272辆，同比下滑4.1%。
1-2月销量数据显示，本田汽车在中国的销量正逐渐恢复到中日领土争端而引发的危机前水准。
本田在中国的合作伙伴有东风汽车(0489.HK)和广汽集团(2238.HK)。(完)
(编译 侯向明; 审校 艾茂林)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。