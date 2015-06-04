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国际财经 | 2015年 6月 4日 星期四 15:17 BJT

马自达在日本召回7.5万辆汽车 因高田气囊扩大美国召回

路透东京6月4日 - 马自达(7261.T)周四公告在日本市场召回7.5万辆汽车，以更换高田(7312.T)所产气囊气体发生器；之前高田被下令扩大美国市场汽车召回计划。

马自达发言人表示，去年12月约有3.8万辆汽车因调查目的被召回。

上周本田汽车(7267.T)等汽车厂商也采取了类似的召回举措，因高田接受美国汽车安全监管部门的要求，扩大召回规模。

马自达表示，公司周四将在美国公告相应的召回计划。马自达称，迄今为止在全球与高田相关的汽车召回数量为81.1万辆。(完)

(编译 王颖；审校 蔡美珍)

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