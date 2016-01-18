日本汽车对美出口活跃 中部免受中国经济放缓冲击--日本央行官员

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月18日 - 日本央行名古屋分行经理梅森彻周一表示，得益于对美国汽车出口活跃，日本中部企业幸免于受到中国经济放缓的冲击。
“中国经济放缓的负面冲击较去年减弱，”负责日本中部东海地区的日本央行名古屋分行经理梅森彻表示。日本汽车巨头丰田汽车就位于该地区。
他在记者会上表示，近来油价下跌不大可能对企业通胀预期产生重大影响。
在周一公布的日本各地区经济季度报告中，日本央行上修了对中部经济的评估，称经济在“温和扩张”。(完)
(编译 李春喜 审校 于春红)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。