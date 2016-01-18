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国际财经 | 2016年 1月 18日 星期一 17:45 BJT

日本汽车对美出口活跃 中部免受中国经济放缓冲击--日本央行官员

路透东京1月18日 - 日本央行名古屋分行经理梅森彻周一表示，得益于对美国汽车出口活跃，日本中部企业幸免于受到中国经济放缓的冲击。

“中国经济放缓的负面冲击较去年减弱，”负责日本中部东海地区的日本央行名古屋分行经理梅森彻表示。日本汽车巨头丰田汽车就位于该地区。

他在记者会上表示，近来油价下跌不大可能对企业通胀预期产生重大影响。

在周一公布的日本各地区经济季度报告中，日本央行上修了对中部经济的评估，称经济在“温和扩张”。(完)

(编译 李春喜 审校 于春红)

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