富士重工业将在日本召回539辆斯巴鲁汽车

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透东京7月3日 - 富士重工业(7270.T)周四表示，将在日本召回539辆汽车，因高田公司(7312.T)提供的乘客座位气囊存在爆裂隐患。
富士重工业发言人Fusao Watanabe称，目前还无法估计全球范围内将因该问题召回多少汽车。
到目前为止，过去五年来的汽车召回总量达到约1,050万辆，其中包括本田(7267.T)和丰田汽车(7203.T)等汽车制造商，这些召回行动均涉及高田公司生产的乘客座及驾驶座气囊。(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。