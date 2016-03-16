日本主要汽车制造商2016年加薪幅度缩水

路透东京3月16日 - 日本丰田汽车(7203.T)周三宣布，新年度员工基本月薪将调涨1,500日圆(13.23美元)，增幅低于去年的4,000日圆，其他汽车大厂的调薪幅度亦见缩水。

在2015年调薪幅度创多年来最高纪录后，劳方仅提出小幅加薪要求，外界认为这将使薪资增幅放缓，但提高薪资增幅攸关日本当局刺激经济及消除通缩的努力。

在年度薪资协商中，日本主要车厂的工会组织要求基本月薪提高3,000日圆以上。日产汽车(7201.T)同意加薪3,000日圆，本田汽车(7267.T)表示将加薪1,100日圆。

丰田这次加薪是连续第三年调高基本薪资，但幅度不到去年的一半；去年加薪幅度为逾10年来最大。丰田被视为日本年度春季薪资协商的指标。

上个月，丰田工会表示，由于通胀趋缓及经济前景不确定，因此工会今年决定要求较小的加薪幅度。(完)