日本主要汽车制造商2016年加薪幅度缩水

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京3月16日 - 日本丰田汽车(7203.T)周三宣布，新年度员工基本月薪将调涨1,500日圆(13.23美元)，增幅低于去年的4,000日圆，其他汽车大厂的调薪幅度亦见缩水。
在2015年调薪幅度创多年来最高纪录后，劳方仅提出小幅加薪要求，外界认为这将使薪资增幅放缓，但提高薪资增幅攸关日本当局刺激经济及消除通缩的努力。
在年度薪资协商中，日本主要车厂的工会组织要求基本月薪提高3,000日圆以上。日产汽车(7201.T)同意加薪3,000日圆，本田汽车(7267.T)表示将加薪1,100日圆。
丰田这次加薪是连续第三年调高基本薪资，但幅度不到去年的一半；去年加薪幅度为逾10年来最大。丰田被视为日本年度春季薪资协商的指标。
上个月，丰田工会表示，由于通胀趋缓及经济前景不确定，因此工会今年决定要求较小的加薪幅度。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。