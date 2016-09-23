日本富士重工业因雨刷问题召回93.5万辆斯巴鲁汽车

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京9月23日 - 日本富士重工业(7270.T)周五表示，将在全球范围召回约93.5万辆热销的斯巴鲁Legacy，以解决前风挡雨刷的问题。
此次召回影响在美国等76个国家销售的汽车，美国有大约59.2万辆汽车受到影响。这家日本汽车制造商表示，将在国内召回大约10.7万辆汽车。
富士重工业发言人表示，受影响车型是2009-2013年之间生产的。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。