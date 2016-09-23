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国际财经 | 2016年 9月 23日 星期五 14:02 BJT

日本富士重工业因雨刷问题召回93.5万辆斯巴鲁汽车

路透东京9月23日 - 日本富士重工业(7270.T)周五表示，将在全球范围召回约93.5万辆热销的斯巴鲁Legacy，以解决前风挡雨刷的问题。

此次召回影响在美国等76个国家销售的汽车，美国有大约59.2万辆汽车受到影响。这家日本汽车制造商表示，将在国内召回大约10.7万辆汽车。

富士重工业发言人表示，受影响车型是2009-2013年之间生产的。(完)

(编译 王颖；审校 白云)

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