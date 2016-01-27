日本丰田和铃木汽车否认洽谈结盟的报道（更新版）

(新增丰田声明以及结盟传闻细节，并更新股价)

路透东京1月27日 - 日本丰田汽车(7203.T)和铃木汽车(7269.T)周三否认了媒体关于双方正洽谈潜在结盟事宜的报道。

日本经济新闻周三头版报道称，这两家公司在从多种角度探讨潜在合作，包括交叉持股。铃木汽车是日本第四大车企，而丰田处于全球汽车销量榜首。

“我们已与丰田就结盟展开协商的说法并不属实，”铃木在声明中称。丰田汽车也发布了类似声明。

尽管双方否认结盟，但铃木股价仍维持强劲涨势，早盘中段上扬10%。丰田涨3.6%，其他日本汽车制造商股价也录得不错涨幅。

日经还报道称，丰田计划通过换股把铃木在国内的主要竞争对手大发汽车7262.T变成自己的全资子公司。丰田目前持有大发汽车51.2%的股权。

丰田和大发分别发表声明称，集团一直在考虑各种选项，包括把大发变成旗下全资部门，但还没有做出任何决定。

日经未援引消息来源报道，丰田和铃木打算利用彼此的专长，满足印度和其他新兴经济体对紧凑型汽车的需求。

铃木专门生产小型车，通过其在印度的企业Maruti Suzuki IndiaLtd (MRTI.NS)，成为印度销量最高的生产商。

但铃木一直面临压力，需要找到一家规模更大的合作伙伴，共同开发新一代节能技术，因为全球各地的政府都在收紧排放和能源经济性方面的规定。(完)