高田或将获利凌驾于安全之上--美参议院报告

路透底特律6月22日 - 美国参议院商业委员会民主党议员周一发布报告指出，日本汽车安全气囊制造商高田(7312.T)可能将获利凌驾于安全之上，这种做法导致了史上最大且最复杂的汽车召回事件之一。

华盛顿将于周二就高田气囊气体发生器瑕疪问题召开公听会。

这些有缺陷的零部件涉及全球数以百计的受伤事件及至少八起致死案件--均发生在本田汽车(7267.T)身上。

“委员会所取得的内部电子邮件显示，高田因财务因素而暂停全球安检，可能已将获利置于安全之上，”民主党议员在上述报告中指出。

这些民主党议员表示，高田电邮显示，“因为财务的原因，”2009-2011年暂停工厂的安全查核。

“我们看到的证据越多，制造商漠不关心的恼人现象就越明显。”佛罗里达州民主党参议员Bill Nelson在一份声明中称。

高田表示，这份报告“有很多不准确的地方”，委员会检视那份电邮时断章取义，且解读的方式会“产生与实际不符的印象”。

“电邮提到的全球安全查核指的是员工对烟火材料的安全处理，而非如报告暗示，和产品品质或安全有关。”高田表示。

该委员会一名共和党发言人拒绝对该报告置评。发布报告的民主党议员在该委员会占少数席位，而共和党议员占多数。(完)

(编译 龚芳/张若琪 审校 王丽鑫)

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