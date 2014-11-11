日本Fujifilm预计该公司流感药Avigan能有效治疗埃博拉

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透东京11月11日 - 日本Fujifilm Holdings Corp (4901.T)周二表示，预期该公司的流感药物Avigan成为治疗埃博拉的高效药物。
“目前使用这种药物对埃博拉病人进行治疗之后，有四人已经康复，”该公司会长古森重隆在记者会上表示。“我们相信这种药物治疗埃博拉将非常有效。”
Fujifilm曾是全球最大的摄影胶卷生产商之一，该公司目前在扩张制药业务。2008年该公司收购了Toyama Chemical，后者的流感药品Avigan被用于对抗埃博拉。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
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路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。