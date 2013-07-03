三菱UFJ金融集团决定以56.1亿美元收购泰国大城银行多数股权

路透东京/香港7月2日 - 日本三菱UFJ金融集团(MUFG)(8306.T)决定最高以5,600亿日圆(合56.1亿美元)收购泰国大城银行(BAY.BK)的多数股权。日资银行正向快速成长的东南亚经济体扩张，以应对在国内的缓慢增长。

三菱UFJ金融集团最高将收购大城银行75%的股权，这将是日资银行在东南亚进行的最大笔收购。这也将结束通用电气(GE)(GE.N)对大城银行六年来的投资，通用电气在两笔交易中所售出的大城银行股权，将获得24.1亿美元。

这笔交易需要获得泰国财政部的批准，因外资在泰国国内银行的控股权不得超过49%。三菱UFJ金融集团在新闻简布会上表示，相信泰国政府将采取对此项交易“有利”的立场，并称正在考虑将旗下泰国业务与大城银行合并，以遵守泰国对银行控股权的产权单一制(single presence policy)要求。

基于交易协议，三菱UFJ金融集团将提出每股39泰铢的收购要约，这将使通用电气出售其在大城银行全部25.33%的股权。在1945年创立大城银行的泰国Ratanarak Group则同意保留在大城银行25%的股权。

声明补充称，要约收购料将于11月初开始，12月结束。

通用电气出售在大城银行的股权受到INGING.AS的密切关注，后者也正准备出售其在泰国银行TMB Bank(TMB.BK)的31%股权。(完)

(编译 于春红; 审校 李婷仪)

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